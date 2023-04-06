ملخص مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يعود إلى حياته الطبيعية

دار ملخص مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة عن اكتشاف الفنان أحمد أمين، وهو «شفيق» لطبيعة عمل شقيقه «وجيه» كتاجر آثار، وهو من حبسه في السجن، بعد أن أبلغه الحارس الشخصي له بالمعلومات، وكشفت الحلقة الأخيرة مسلسل الصفارة عن طبيعة العملية التي كان يؤديها «وجيه»، وهي تهريب نسخ تقليدية من صفارة توت عنخ آمون.

ملخص مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. «شفيق» يكتشف طبيعة حياته

وظن «وجيه» أن صفارة توت عنخ آمون التي كانت بجوزة «شفيق» هي تمثال، وقلد ألف نسخة منها لبيعها، وعندما علم «شفيق» طلب الحصول على النسخة الأصلية فأبلغوه أنها وضعت ضمن النسخة التقليدية ولم يعد بالإمكان التفريق بينهما.

وبدأ شفيق ضمن ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل الصفارة في تجربة كل الصفارات، حتى وصل إلى الصفارة الأصلية وصفر وعاد إلى حياته من جديد، وأخبرته والدته بطبيعة حياته فقالت: «أنت بس مستعجل.. مستعجل على الثروة والغنا والشهرة».

ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل الصفارة.. «شفيق» يعود إلى حياته الطبيعية

وضمن ملخص الحلقة الأخيرة مسلسل الصفارة، عاد «شفيق» إلى حياته الطبيعية بشكله الطبيعي، وقرر أن يغير من حياته ولا يعتمد على الصفارة، ففتح مشروعًا سياحيًا لبيع التماثيل ولعب الأطفال، وزارته «شيرين» حبيبته، وكذلك الشيخ لبلوب، صاحب صفارة توت عنخ آمون، وأعطاه هدية، وهي عبارة عن صاجات من الأسرة الـ18، وطلب منه تجريبها، وأثناء ذلك، انتهى الموسم الأول من مسلسل الصفارة، وفي نهاية التتر، أعلن عن جزء ثان بعنوان «اللي حصل في جمصة».

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي؛ إذ يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.