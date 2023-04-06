مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يكتشف حقيقة حياته

بدأت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة بالحدث الأخير في الحلقة السابقة، إذ تحدث الفنان أحمد أمين ويقوم بدور «شفيق» مع والدته «وداد»، وهي الفنانة إنعام سالوسة، عن ما يفعله شقيقه «وجيه»، وهو الفنان طه دسوقي، فأبلغها قائلًا: «ابنك سايب التكييف شغال ليل نهار، وبينقط على الجلاليب اللي ناشرها في الجنينة».

وطلب «شفيق» من «وجيه» و«شيرين» خلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة الذهاب معهما أثناء تنفيذ عملية جديدة، دون أن يعلم بطبيعة عملهما، وأكد لهما البقاء في السيارة رفقة الحارس الشخصي وعدم النزول منها، وأثناء جلوسه أبلغه الحارس بطبيعة عمل شقيقه، قائلًا: «أخوك هو اللي بلغ عنك وحبسك، أخوك تاجر آثار وهو اللي بيخلص العملية جوه دلوقتي، لو مش مصدقني أدخل شوف، أنت راجل طيب وأنا حبيتك».

مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة

واقتحم «شفيق» الغرفة، وعرف في مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة طبيعة عمل شقيقه كتاجر آثار، وواجهه بالحقيقة واعترف، وكانت المفاجأة في أن «وجيه» يقوم بعملية بيع آثار، وهي عبارة عن صفارة توت عنخ آمون، حيث سرقها منه وقلّد منها أكثر من ألف نسخة، ولكن «علاء»، وهو الفنان حاتم صلاح وذراع «وجيه» بمسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة، وضع النسخة الأصلية للصفارة مع الألف نسخة التقليدية الأخرى.

أخذ «شفيق» الحقيبة المملوءة بنسخ صفارات توت عنخ آمون للحصول على الصفارة الأصلية، وقام بتجربة العديد منها حتى وصل إلى النسخة الأصلية، وعاد إلى حياته الطبيعية مرة أخرى أثناء الاستعداد لمناقشة المشروع في أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة، وكالعادة دخل دورة المياه أثناء استعداده للصعود إلى المنصة بعد أن عانى من آلام في المعدة، وتواصل مع والدته ودعت له قائلة: «أنت بس مستعجل، مستعجل على الثروة والغنا والشهرة».

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة

وعاد «شفيق» إلى حياته الطبيعية وشكله الأساسي مرة أخرى في مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة، وظهر وهو يقابل الشيخ لبلوب، وقال له: «الصفارة دي غلط يا ولدي، فهمت اللي كنت عاوزك تفهمه»، وبدأ «شفيق» تنفيذ مشروع جديد له من عمله كمرشد سياحي، وهو مشروع سياحي لبيع لعب الأطفال والتماثيل، وزارته «شيرين» وتحدثا عن علاقتهما، ثم زاره الشيخ لبلوب مرة أخرى في مكان عمله، وأعطى له «صاجات من الأسرة الـ18»، وطلب منه تجربتها بنفسه، وانتظار ما ستفعله في حياته.

وانتهى مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة على استعداد «شفيق» تجربة الصاجات الجديدة التي أعطاها له الشيخ لبلوب، وكشف نهاية تتر مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة عن جزء ثان.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي، حيث يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.