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السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمة في الحرمين الشريفين

كتب:

عمرو حسني
11:28 م | الخميس 06 أبريل 2023
مكة المكرمة

مكة المكرمة

تعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على إجراء استبيانات مختلفة من أجل قياس الرضا عن الخدمات المقدمة الميدانية عبر 75 باركود، الذي يقدم بـ 6 لغات مختلفة على 5 محطات رئيسية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (سونا).

طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة 

وذكرت الوكالة أن الذكاء الاصطناعي مستخدم في المملكة عبر شاشات ذكية تعمل على تقييم آراء الأشخاص المتواجدين في الحرمين الشريفين في معرض الحرم ويتم تحليل البيانات والأرقام من عدة مصادر من بينها المسوح الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات.

تطوير مستمر في البيانات المجموعة

ويعمل الذكاء الاصطناعي على  تحويل البيانات والأرقام  المجمعة إلى معلومات من أجل الاستفادة في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وكذلك وضع الخطط المستقبلية، بناء على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.

 

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