تعرف على موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بورسعيد

يحرص المسلمون، على معرفة موعد موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بورسعيد، وذلك بعد أنّ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أمس، أنّ أول أيام العيد يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بورسعيد

تحرص «الوطن» على تقديم خدمة موعد صلاة العيد في محافظة بورسعيد، ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

استعدادات مديرية أوقاف بورسعيد لعيد الفطر

وقد أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، تجهيز المساجد الكبري وساحات الصلاة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد، في تمام الساعة 5:43 صباحا، وعددها 8 مساجد كبرى تحيط بها ساحات الصلاة، إذ إنّ مديرية الأوقاف هي الجهة الوحيدة المنوط بها تجهيز المساجد، للصلاة في إطار ولايتها الشرعية القانونية على المساجد.

وأوضح «عواد» أنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة موعد الصلاة بنصف ساعة، وذلك لاستقبال المصلين وأسرهم، لأداء الصلاة وسط أجواء الفرحة بالعيد.