موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بني سويف.. تجهيز المساجد والساحات الكبرى

يتطلع أهالي محافظة بني سويف، لمعرفة موعد صلاة العيد 2023 في بني سويف، خاصة مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، إذ تحرص الأسر والعائلات على الذهاب إلى المساجد والساحات الكبرى لأداء الصلاة ومشاركة فرحة العيد.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بني سويف

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بني سويف، سيكون في تمام الساعة 5:50 صباحًا، ويحرص مئات الآلاف من المواطنين من الشباب والأطفال والكبار والرجال والسيدات على الذهاب مبكرًا إلى ساحات صلاة العيد من أجل حجز أماكن لأداء الصلاة، داخل المساجد والساحات التي تم تجهيزها لاستقبال المصلين.

وتشهد ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة بني سويف، بمختلف المدن والمراكز والقرى، زحامًا من المواطنين الذين يحرصون على اصطحاب أسرهم معهم في صلاة عيد الفطر 2023، من أجل الاستمتاع بالوقت الذي يعقب انتهاء الصلاة، الذي دائمًا يشهد إطلاق البلالاين في الهواء وتهنئة بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر.

استعدادات أوقاف بني سويف لصلاة عيد الفطر 2023

وتستعد مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، لصلاة عيد الفطر المبارك 2023، بتخصيص وتجهيز المساجد والساحات الكبرى، مع توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل مسجد أو ساحة سيتم تخصيصها للصلاة.