إطفاء أنوار زينة رمضان في قرية الحريدية حدادا على رحيل مدير أمن بورسعيد

قرر أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة في محافظة سوهاج، إطفاء أنوار زينة رمضان لمدة 3 أيام، حدادا على رحيل مدير أمن بورسعيد اللواء مدحت عبد الرحيم.

قرار جماعي بإطفاء أنوار الزينة

قال محمد صلاح أحد أهالي القرية، إن شباب القرية بأجمعهم، قرروا عقب وصول خبر وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم، إطفاء أنوار الزينة والمصابيح المتشرة بشوارع القرية ابتهاجا بالشهر الكريم، حدادا لرحيل الفقيد «رجل الخير» كما أطلق عليه.

3 أيام حدادا على مدير أمن بورسعيد

وأضاف حسن محمد، أحد أهالي القرية، أن هذا القرار أقل ماتقدمة القرية لابنها البار اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، موكدا أن ذلك قرار نابع من قلب الأهالي، معقبا: «المصاب جلل والفقيد غالي».

تفاصيل حادث مدير أمن بورسعيد

ولقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن محافظة بورسعيد، مصرعه صباح أمس الأربعاء بمحافظة بورسعي، جراء انقلاب سيارتة الملاكي بحادث أليم، إذ اختلت عجلة القيادة بيده وفقا للتحقيقات الرسمية ليصطدم بجدار خرساني.

وشيع جثمانه بمسقط رأسة ودفن بمقابر عائلتة الكرايمة بمحافظة سوهاج، عقب جنازة عسكرية حضرها قيادات سوهاج الأمنية والتنفيذية.