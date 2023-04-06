وصول جثمان مدير أمن بورسعيد إلى مقابر العائلة في سوهاج

وصل جثمان اللواء مدحت أحمد عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، ابن قرية الحريدية بمركز المراغة، إلى مقابر عائلة الكرايمة بقرية الحريدية في سوهاج، لمواراة جثمانه مثواه الأخير، وسط حضور كثيف للقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولأهالي القرية ومركز المراغة بأكمله، وسط حالة من الحزن والصدمة.

جنازة عسكرية لمدير أمن بورسعيد بسوهاج

وكانت أقيمت مراسم الجنازة العسكرية لمدير أمن بورسعيد بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، بحضور كل من اللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بمحافظة سوهاج، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب عن مركز ودائرة المراغة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، بمحافظة سوهاج وأهالي مدينة المراغة، قبل أن يتحرك موكب الجنازة من مدينة المراغة إلى مقابر عائلة الكرايمة بقرية الحريدية.

تفاصيل حادث مدير أمن بورسعيد

ولقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، ابن محافظة سوهاج مصرعه، إثر حادث أليم أمس عقب انقلاب سيارتة الخاصة بمحافظة بورسعيد، عقب اختلال عجلة القيادة بيده ليصطدم بحائط خرساني ويلقي ربه صائما.