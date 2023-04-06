تشييع جثمان مدير أمن بورسعيد في جنازة عسكرية بسوهاج

تقدم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، الجنازة العسكرية للواء مدحت أحمد عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، ابن قرية الحريدية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية أمس، إثر حادث أليم، حيث انقلبت سيارته الخاصة عقب اصطدامها بسور خرساني بمحافظة بور سعيد بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء.

مراسم الجنازة العسكرية بمسقط راسه

أقيمت مراسم الجنازة العسكرية بمدينة المراغة بحضور اللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بمحافظة سوهاج، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، عن مركز المراغة وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأهالي مدينة المراغة، وقرية الحريدية مسقط رأس الفقيد حيث تقدم الألاف من أهالي القرية والقرى المجاورة بل ومركز المراغة باكملة للتشيع.

تقديم التعازي لأهل الفقيد

وتقدم محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ومرافقيه بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.