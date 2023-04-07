إصابة أب وطفليه في حريق منزل بسبب تسرب غاز بسوهاج

أصيب رجل وطفليه في حريق ناتج عن تسريب من أسطوانة بوتاجاز في منزلهم بقرية الكوامل التابعة لمركز المنشأة بسوهاج، وجرى نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بوصول عدة أشخاص بينهم أطفال مصابين في حريق منزل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة أب وطفليه بحروق

وكشفت التحريات أن المصابين هم «صابر م ص م»، 32 عاما، عامل ومصاب بحروق نارية من الدرجة الثالثة بالوجه والبطن بنسبة 90%، وفقا للتقرير الطبي للحالة، وابنه الطفل «عبد الرحمن ص م ص» البالغ من العمر عام، مصاب بحروق نارية من الدرجة الأولى بالوجه والساقين بنسبة 15%، وطفلته «فتحية ص م ص»، 3 أعوام، مصابة بحروق نارية من الدرجة الأولى بالوجه والبطن بنسبة 25%، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، ويقيمون جميعا بناحية الكوامل قبلي دائرة مركز المنشأة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، لموقع البلاغ، وبسؤال زوجة الأول المدعوة «نجوى ا ا»، 25 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بقرية الكوامل، أفادت أنه أثناء قيامها بإعداد الطعام بالمنزل لزوجها وطفليها المذكورين، حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري، مما نتج عنه اشتعال النيران بهم وحدوث إصابتهم ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.