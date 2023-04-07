السيطرة على حريق بمخزن خردوات غير مرخص في سوهاج.. «ماس كهربائي»

نشب حريق ببدروم بعقار سكني يستخدم كمخزن خردوات غير مرخص نتيجة ماس كهربائي، بدائرة قسم أول سوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور قسم شرطة أول بمحافظة سوهاج.

تفاصيل حريق بمخزن خردوات غير مرخص

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ، إلى موقع الحريق وتبين نشوب حريق بمخزن خردوات كائن ببدروم عقار على مساحة 80 مترا، غير مرخص، ملك «محمد. ف»، 39 عاما، صاحب شركة ويقيم بذات الناحية.

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، و بسؤال مالكه أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وكشف عن احتراق بعض محتويات المخزن، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.