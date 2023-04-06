مصرع طفلة في حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الحسينية المركزي متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة إثر نشوب حريق في منزلهم بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل قبل عدة أيام.

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد عقب وصول الجثمان إلى المسجد الكبير في قرية الملكيين البحرية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز.

إصابة 4 أشخاص بحروق إثر الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وفاة مصابة متأثرة باصابتها في الحريق

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم. وفي وقت لاحق اليوم تلقى مدير الأمن إخطارا بوفاة الطفلة علياء مسلم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.