آخر رسالة من شيرين الطحان قبل وفاتها: طالبة الدعاء

غيب الموت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لترحل عن عالمنا داخل المستشفى الجوي بالقاهرة، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي.

آخر رسالة من شيرين الطحان قبل وفاتها

كانت الإعلامية شيرين الطحان تخفي خبر مرضها الذي عانت منه سنوات طويلة، لتكشف عن مرضها صديقتها المقربة الفنانة صفاء جلال، من خلال منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: «ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب».

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، كانت آخر كلمات شيرين الطحان، طلب الدعاء من جمهورها، لتمر من تلك المحنة بخير وسلام، حيث تعاني من مشكلات في القلب والرئة.

أبرز أعمال شيرين الطحان

وكانت أبرز الأعمال التي شاركت بها الفنانة والإعلامية شيرين الطحان مسلسل «رمضان كريم» الذي عرض الجزء الأول منه عام 2017، وقدمت خلاله دور فتاة شعبية ونالت إشادات النقاد والجمهور.