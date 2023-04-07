نقابة الإعلاميين تنعى الفنانة شيرين الطحان

غيب الموت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 47 عاما، وستشيع جنازتها بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية شيرين الطحان، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان: إن الإعلامية شيرين الطحان كانت دمثة الخلق، وتحظى باحترام جميع زملائها في العمل، حيث عملت بعد تخرجها في كلية التجارة جامعة القاهرة، في قناة النيل للمنوعات منذ عام 2000، وقدمت العديد من البرامج.

وأضاف البيان: «يدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

معاناة شيرين الطحان من مرض السرطان

وعانت الفنانة شيرين الطحان من مرض السرطان اللعين على مدار أعوام طويلة، إلا أن أعراض المرض اشتدت عليها خلال الأسابيع الأخيرة، ما استلزم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الجوي، إلى أن وافتها المنية داخله، عن عمر ناهز 47 عاما.