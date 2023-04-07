آخرهم شيرين الطحان.. فنانون عانوا من السرطان وأنهى حياتهم

صعدت روح الفنانة شيرين الطحان إلى بارئها منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، لكن لم تكن الأولى في عالم الفن، حيث سبقها الكثيرون من الفنانين والفنانات، ومن خلال التقرير التالي، نستعرض أبرز الفنانين الذين أنهى السرطان حياتهم.

الفنانة فايزة أحمد

دخلت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد معركة مع مرض سرطان الثدي، انتهت بوفاتها في 21 سبتمبر 1983 في عامها الـ52.

الفنانة زبيدة ثروت

رحلت الفنانة زبيدة ثروت عن عالمنا في نوفمبر 2016، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة، وذلك عن عمر ناهز 76 عامًا.

الفنانة معالي زايد

قضى المرض الخبيث على حياة الفنانة معالي زايد عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد رحلة من المعاناة، انتهت يوم 10 نوفمبر 2014.

الفنانة ناهد شريف

الفنانة ناهد شريف التي لم يمهلها المرض الخبيث وقتًا، إذ رحلت في عامها الـ40، بعد صراع مع السرطان، توفيت إثره في 7 أبريل من العام 1981.

الفنانة فايزة كمال

توفيت الفنانة الراحلة فايزة كمال، في مايو 2014 إثر إصابتها بسرطان الكبد، الذي عانت منه لسنوات طويلة، وذلك عن عمر ناهز الـ52 عامًا.

الفنانة هالة فؤاد

هاجم مرض السرطان الفنانة هالة فؤاد، وبعد شفائها منه عاد إليها مرة أخرى، ليهاجمها بشراسة أكبر، وينهي حياتها في مايو 1993.

الفنانة سامية جمال

عانت الفنانة الراحلة سامية جمال من مرض سرطان الأمعاء، وخضعت لجراحة، تم خلالها استئصال جزء كبير من أمعائها، وانتهت رحلتها مع المرض بالوفاة في ديسمبر 1994.

الفنان أحمد زكي

الفنان أحمد زكي، عانى بشكل كبير في السنوات الأخيرة من حياته، بفعل إصابته بسرطان الرئة، وتدريجيًا أخذ يمتص هذا المرض، طاقته ونضارته إلى أن توفي في 2005 عن عُمر ناهز الـ56 عامًا.

الفنان عامر منيب

الفنان عامر منيب بمثابة صدمة للجمهور، بسبب صِغر سنه، حيث توفي عن عمر الـ48 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وذلك في عام 2011، وكان من أبرز أعماله الفنية «الغواص» و«كامل الأوصاف»، وآخر ألبوماته الغنائية «حظي من السما» عام 2008.

الفنانة ميرنا المهندس

رحلت الفنانة الشابة ميرنا المهندس بنزيف أصاب جسدها، أدى إلى وفاتها، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان القولون عن عمر ناهز الـ39 عاما، وكان رحيلها مؤثر بشكل كبير على قلوب الجمهور وزملائها في الوسط الفني، بسبب صغر سنها ومعاناتها الشديدة مع المرض.

الفنان أنور وجدي

تمكن هذا المرض اللعين من الفنان أنور وجدي، الذي أصيب بسرطان المعدة ورحل عن عالمنا في عام 1955، وكانت فتراته الأخيرة هي الأشدّ ألمًا، فحرمانه من تناول الأطعمة كان له تأثير نفسي يفوق آلام مرضه.

الفنانة مديحة كامل

كما أصيبت الفنانة مديحة كامل هي الأخرى بسرطان الثدي، وابتعدت عن الأضواء بفعل المرض، ثم أخذت تصارعه إلى أن تركها لشهر ولحق بها مرة أخرى، وتسبب في وفاتها.

الفنان هشام سليم

توفى الفنان هشام سليم بسبب مرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.