آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها.. سنوات طويلة بعيدا عن الشاشات

ابتعدت الإعلامية الراحلة شيرين الطحان سنوات طويلة عن الوسط الفني والإعلامي، دون معرفة السبب، حيث أنها فضلت أن تصارع مرض السرطان في هدوء، وأخفته عن الجميع بخلاف أسرتها، حتى رحلت عن عالمنا منذ قليل.

آخر ظهور للفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها

كان آخر ظهور للفنانة والإعلامية شيرين الطحان منذ سنوات طويلة خلال مشاركتها في المسلسل الرمضاني «رمضان كريم» الجزء الاول عام 2017، الذي قدمت خلالة دور فتاة شعبية، وحققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات عديدة من النقاد والجمهور.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، في إطار اجتماعي شعبي حول طقوس وروحانيات شهر رمضان الكريم.

اختفاء شيرين الطحان

ورغم نجاح شيرين الطحان خلال مسلسل «رمضان كريم»، إلا أنها ابتعدت سنوات طويلة، ليكتشف جمهورها منذ شهر، أنها تحارب السرطان منذ سنوات طويلة، وتتواجد في العناية المركزة في حالة متدهورة، لترحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع طويل مع المرض اللعين.