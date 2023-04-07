نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة شيرين الطحان

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنانة شيرين الطحان، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية بيان النعي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء نصه كالآتي: «تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

موعد ومكان جنازة شيرين الطحان

وتُشيع جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، بعد صلاة الجمعة، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

تدهور حالة الفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها

وكانت الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، شهدت تدهورا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، ما استلزم وضعها على جهاز التنفس الصناعي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الجوي، إلا أن روحها فاضت إلى بارئها، بعد نحو 30 يوما قضتها داخل غرفة الإنعاش.