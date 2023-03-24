اشتباكات وأعمال عنف في مظاهرات فرنسا بسبب قانون التقاعد

قال الكاتب الصحفي علي المرعبي، إنّ العاصمة الفرنسية وبعض المدن شهدت مظاهرات غاضبة وضخمة.

وأضاف المرعبي، في حوار عبر تطبيق «سكايب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العديد من التظاهرات أدت إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب، بسبب موضوع رفع سن التقاعد.

أكثر من 80% من الشعب الفرنسي

وأوضح الكاتب الصحفي أن نسبة الاستفتاء تؤكد أنّ أكثر من 80% من الشعب الفرنسي يرفض هذا القانون، وهنا يكون المأزق بين ديمقراطية الشارع التي ترفض هذا القانون والديمقراطية التي استندت إليها الحكومة بتمرير المشروع حيب المادة 49 على 3 من القانون الفرنسي، والذي لم يحظ بالتصويت في البرلمان الفرنسي حتى يأخذ مشروعيته بصورة أكبر.

الأزمة ستظل قائمة.. وإشعال النيران بمراكز حكومية

وأكد المرعبي أنّ الأزمة ستظل قائمة طالما أن هذا المشروع ما يزال تعتمده الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإحتجاجات تحولت في كثير من المناطق أمس إلى أعمال عنف وصدامات بين الشرطة والمتظاهرين، إذ تمّ إشعال النار في العديد من المراكز الحكومية، منها على سبيل المثال بلدية مدينة بوردو وعدة مراكز للشرطة في عدة مدن فرنسية.