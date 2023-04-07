عقوبات صينية على «معهد هدسون» ومكتبة ريجان.. السبب رئيسة تايوان

فرضت السلطات في «بكين»، اليوم الجمعة، عقوبات على «معهد هدسون» ومكتبة ريجان الأمريكية بسبب انتهاك مبدأ صين واحدة، وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن المشمولين بالعقوبات زودت، رئيسة تايوان «تساي إنج ون» في الولايات المتحدة، بمنصة للانخراط في أنشطة انفصالية، وبالتالي انتهاك خطير للمبدأ، ما تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بسيادة الصين ووحدة أراضيها.

وفرضت «بكين»، عقوبات على رئيسة الممثلية الاقتصادية والثقافية التايوانية في «واشنطن» شياو ميكين، وعلى منظمتين تايوانيتين «بروسبكت» و«آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث السلام» بسبب أنشطتهما الداعمة للنزعات الانفصالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن على السلطات في «بكين»، اختيار طريق الدبلوماسية وليس الضغوط على تايوان، مضيفة على لسان المتحدث فيدانت باتيل، للصحفيين، إن «واشنطن» تواصل حض الصين، لى وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الجزيرة.

«واشنطن» تقر بوجود خلافات مع الصين بشأن تايوان

وأقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بوجود خلافات بين بلاده والصين بشأن تايوان، مضيفا أن «واشنطن» و«بكين» أدارتا تلك الخلافات على مدى أربعة عقود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.