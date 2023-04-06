رئيسة تايوان تلتقي كيفن مكارثي في كاليفورنيا رغم تحذير بكين

التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي برئيسة تايوان «تساي إينج وين»، في كاليفورنيا ليصبح أكبر شخصية أمريكية تلتقي برئيس تايوان على الأراضي الأمريكية منذ عام 1979 على الرغم من التهديد بأعمال انتقامية من جانب الصين.

ترحيب أمريكي باللقاء

ورحب مكارثي برئيسة تايوان خلال اجتماعهما في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، بولاية كاليفورنيا، ويأتي مكارثي ثالثا في ترتيب السلطة داخل الولايات المتحدة بحكم منصبه، وسرعان ما ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالاجتماع، واتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع انفصاليين يسعون إلى انفصال تايوان، وقال إنها تنتهك تعهداتها بخصوص الجزيرة، وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا اقتضى الأمر، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

دوريات وتفتيش في مضيق تايوان

وبدأت السلطات البحرية في إقليم فوجيان الصيني دورية خاصة وعمليات تفتيش لمدة ثلاثة أيام في مضيق تايوان تشمل تحركات على متن السفن، وقالت تايوان إنها قدمت احتجاجا قويا لدى الصين على هذه الخطوة، وشكرت تساي الكونجرس الأمريكي لوقوفه إلى جانب تايوان عندما كانت الديمقراطية مهددة، ونقلت عن الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان قوله «لحفظ السلام عليك أن تكون قويا».

تدهور العلاقات الصينية الأمريكية

ويأتي الاجتماع في وقت يشهد تدهورا في العلاقات الصينية الأمريكية، وقال العديد من المحللين إن العلاقات بين البلدين بلغت أسوأ مراحلها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1979، وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن مجموعة حاملة طائرات صينية كانت موجودة في المياه قبالة سواحل جنوب شرق تايوان قبل اجتماع تساي ومكارثي.