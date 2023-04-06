تايوان: رصد مروحية عسكرية صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، اليوم، أنّها رصدت مروحية عسكرية صينية و3 سفن بحرية حول الجزيرة، بين الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء وحتى السادسة من صباح اليوم.

يأتي ذلك بعد اجتماع عقد بين رئيسة تايوان تساي إنج ون ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مدينة لوس أنجلوس.

وأفادت الوزارة -في بيان نقله موقع «تايوان نيوز» التايواني الإخباري، اليوم- بأنّ مروحية حربية مضادة للغواصات من طراز Ka-28 تابعة للجيش الصيني دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد للدفاع الجوي التايوانية، ولم تعبر أي طائرة تابعة للجيش خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

وأضاف البيان أنّه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني.

يذكر أنّ الصين أرسلت -منذ بداية شهر أبريل الجاري- 68 طائرة عسكرية و20 سفينة حربية حول تايوان.