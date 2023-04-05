رئيسة تايوان: دعم أمريكا غير المشروط يؤكد أننا غير معزولين 

قالت رئيسة تايوان تساي إنج-وين، إنها تثق أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانب بلادها في هذه الظروف الصعبة، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت «إنج-وين»: «دعم أمريكا غير المشروط لنا يؤكد أننا غير معزولين»، مشيرة إلى أن ديمقراطية تايوان تواجه تحديات غير مسبوقة.

مكارثي: أمريكا تحترم التزامها تجاه تايوان

جاء ذلك خلال اجتماع رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، وقال «مكارثي» إن واشنطن تحترم التزامها تجاه تايبه.

الصين تهدد بالرد

وفي سياق متصل، طالبت الصين بعدم عقد هذا الاجتماع الذي أثار غضبها، كما هددت بكين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، برد لم تحدده إذا عقد الاجتماع، وفي أغسطس الماضي، نفذت الصين مناورات حربية حول تايوان بعدما زارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك العاصمة «تايبه».