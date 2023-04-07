أهم أعمال شيرين الطحان.. 3 أفلام و6 مسلسلات في مسيرتها الفنية

أهم أعمال شيرين الطحان التي غيبها الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تنوعت ما بين السينما والتلفزيون، إذ قدمت 9 أعمال درامية، أبرزها مسلسل رقم مجهول مع الفنان يوسف الشريف.

أهم أعمال شيرين الطحان.. مسلسل رقم مجهول

مسيرة الفنانة الراحلة الفنية، بدأت عام 2006 بتجربة صغيرة، وتوقفت عام 2017، وتضمنت 3 أعمال سينمائية و6 تلفزيونية.

أهم أعمال شيرين الطحان، كان الظهور في 3 أفلام سينمائية، إذ بدأت بالظهور بمشاهد قليلة في فيلم على الهوا، عام 2006، ثم قدمت فيلم 45 يوم، مع الفنان أحمد الفيشاوي، وفيلم أعز أصحاب، عام 2009.

أهم أعمال شيرين الطحان.. مسلسل رمضان كريم

وانتقلت شيرين الطحان إلى الدراما التلفزيونية عام 2012، بمسلسل رقم مجهول مع الفنان يوسف الشريف، إذ قدمت دور شيرين، ثم قدمت دور رينا في مسلسل الركين، وفي نفس العام قدمت مسلسل اسم مؤقت.

وفي عام 2014، قدمت شيرين الطحان دور ماجدة في مسلسل السبع وصايا، وأميرة في مسلسل مريم، وأخيرا في عام 2017، قدمت شخصية هند في مسلسل رمضان كريم.