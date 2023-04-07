منة فضالي تنعى شيرين الطحان: اللهم اجعل كل لحظة ألم في ميزان حسناتها

نعت الفنانة منة فضالي، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

منة فضالي تدعو لشيرين الطحان

غردت منة فضالي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «شيرين الطحان في ذمة الله.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وأسكنها فسيح جناتك واجعل كل لحظة ألم ألمت بها في ميزان حسناتها أرجو الدعاء وقراءه الفاتحة».

شيرين الطحان رحلت بعد صراع مع السرطان

يذكر أن الفنانة شيرين الطحان مرّت بانتكاسة في صحتها مع مرض السرطان ألزمتها المكوث في أحد المستشفيات، لأكثر من شهر.

يذكر أن آخر اعمال الفنانة شيرين الطحان على المستوى الدرامي كان عام 2017 حين ما قدمت مسلسل رمضان كريم الجزء الأول والذي شاركها في بطولته ريهام عبدالغفور وروبي وسهر الصايغ وسيد رجب ومحمد لطفي.