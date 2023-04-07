بولندا تستقبل 23 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا في آخر 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وصول 23 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى نحو 10.93 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 30 ألفا و700 شخص غادروا بولندا أمس الخميس، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 9.1 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.