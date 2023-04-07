«مقاطعة دونيتسك»: أوكرانيا تحاول إعادة نشر قواتها بـ«أفدييفكا»

حاولت السلطات الأوكرانية، إعادة نقل قواتها من مدينة «باخموت» شرق البلاد إلى «أفدييفكا»، في «دونيتسك»، وفقا لما ذكره دينيس بوشيلين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

بوشيلين: «أوجليدار» لا تزال نقطة ساخنة

وأشار بوشيلين، إلى تقدم القوات الروسية بنجاح في«أفدييفكا»، مضيفا أن مدينة «أوجليدار» في «دونباس» شرق أوكرانيا لا تزال نقطة ساخنة.

وكان مؤسس «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، قال في وقت سابق، خلال زيارته مقبرة إن مقاتليه يتكبدون خسائر متزايدة، مضيفا إن المجموعة ستعمل على تحسين هذه المقبرة وجعلها نصباً تذكارياً للأجيال المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الإدارة الامريكية تحقق في تسريب خطط حرب أوكرانيا السرية

وتحقق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تسريب خطط الحرب السرية على «تويتر» و«تليجرام» التي كانت تخطط «واشنطن» وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، للجيش الأوكراني قبل هجومه المضاد في ربيع 2023 ضد القوات الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وفي صربيا، قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، إن الأزمة الأوكرانية تحولت إلى مواجهة خنادق صعبة، مرجحا اشتداد الضغوط الغربية على «بلجراد» للالتحاق بالعقوبات ضد روسيا ولاسيما في يونيو المقبل.

وفي السويد، قال الإدعاء العام، إنه سيكون من الصعب تحديد من ارتكبوا جريمة تفجير خطى غاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، وأشار المدعي العام، ماتس يونجفيست، في بيان نشره على الموقع الرسمي للنيابة العامة، إلى تنفيذ سلسلة من إجراءات التحقيق المحددة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، أوقفت إدارة جامعة الضرائب الحكومية في «كييف الأكاديمية»، ليوبوف فوروبيوفا، عن العمل وأحالتها إلى التحقيق، بعد تمسكها بإلقائها بالروسية، وفقا لما ذكرته القناة 24 الأوكرانية.

وخلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، في «بكين»، أثارت صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة «مفوضية أوروبا» أورسولا فون دير لاين سخرية الفرنسيين، وأشار المعلقون الانتباه إلى المسافة الكبيرة بين المسؤوليين الجالسين على الطاولة الكبيرة المستديرة.