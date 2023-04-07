رئيس وزراء اليابان يطالب البرازيل بلعب دور نشط خلال قمة مجموعة السبع

أعرب رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» عن أمله، اليوم الجمعة، في أن تلعب البرازيل دورا نشطا خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر عقدها في مدينة هيروشيما.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، (إن إتش كيه)، أن هذا يأتي خلال محادثات هاتفية أجراها كيشيدا اليوم مع الرئيس البرازيلي «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا»، والذي تمت دعوته لحضور قمة مجموعة السبع المقررة في شهر مايو المقبل.

التباحث حول الأوضاع في أوكرانيا وشرق آسيا

وقال كيشيدا إنه يأمل في أن يستخدم الرئيس البرازيلي خبرته الواسعة ليلعب دورا نشطا خلال المحادثات حول مجموعة من القضايا التي يواجهها المجتمع الدولي، من جانبه، أعرب دا سيلفا عن امتنانه لدعوته لحضور القمة، قائلا إنه يأمل في توسيع العلاقات الثنائية بشكل أكبر في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

كما تبادل كيشيدا ودا سيلفا وجهات النظر حول الأوضاع في أوكرانيا وشرق آسيا بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية.