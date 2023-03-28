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رئيس وزراء اليابان: سنظل يقظين تجاه العمليات العسكرية لروسيا

كتب:

أحمد عادل موسى
09:17 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، منذ قليل، إنَّ طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لروسيا في بحر اليابان، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

وفي السياق متصل، أكّد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، حديث كيشيدا مضيفاً أنَّ مع استمرار أزمة أوكرانيا يزيد نشاط القوات الروسية في الشرق الأقصى وهو ما يشمل المناطق المجاورة لليابان.

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