قرينة رئيس وزراء اليابان تعتزم القيام بزيارة «نادرة» للبيت الأبيض

قال مصدر حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، إن يوكو كيشيدا قرينة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعتزم القيام بزيارة «نادرة» إلى الولايات المتحدة، خلال شهر أبريل المقبل، للقاء السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، في البيت الأبيض.

وقال المصدر إن يوكو كيشيدا، تلقت دعوة من الجانب الأمريكي لزيارة واشنطن، في خطوة نادرة وغير اعتيادية لقرينة رئيس وزراء ياباني أن تقوم برحلة خارجية بمفردها، وفقا لوكالة أنباء، كيودو، اليابانية.

وقالت مصادر أخرى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما زار طوكيو في شهر مايو من العام الماضي، قال إنه يرغب في أن تقوم يوكو كيشيدا، بزيارة إلى الولايات المتحدة للقاء زوجته.

ورافقت يوكو زوجها، كيشيدا، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في شهر يناير الماضي، بيد أنها لم تتمكن من لقاء جيل بايدن حينها لأن السيدة الأولى الأمريكية كانت تخضع لعلاج طبي.