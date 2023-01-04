«ذا هيل»: رئيس وزراء اليابان يتطلع لتحالف دفاعي أعمق مع الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، يتطلع إلى تحالف دفاعي أعمق مع الولايات المتحدة خلال زيارته المقررة في 13 يناير الجاري.

تنسيق ياباني أمريكي

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف كيشيدا في البيت الأبيض، إذ تعزز اليابان إنفاقها الدفاعي وسط تزايد المخاطر الأمنية في شرق آسيا.

ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية وتعميق العلاقات بين البلدين، وفقًا لبيان صحفي صدر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: «سيحتفل القادة بالقوة غير المسبوقة للتحالف الأمريكي ـ الياباني وسيحددون مسار شراكتهم في العام المقبل».

وقال كيشيدا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية: «سوف نظهر للعالم تحالفًا يابانيًا أمريكيًا أقوى والذي يعد العمود الفقري للأمن والدبلوماسية اليابانية».

إعلان ياباني تاريخي

ويأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من إعلان اليابان تغييرًا تاريخيًا من سياسة الدفاع عن النفس العسكرية فقط باعتماد استراتيجية للأمن القومي للسماح بشن هجمات مضادة في تحول إلى قاعدة هجومية أكثر، كما وافق مجلس وزراء كيشيدا، الشهر الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2023، لتعزيز الإنفاق الأمني بنسبة 20% بما يعادل 55 مليار دولار.