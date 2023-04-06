مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. أمير كرارة يواجه أعداءه بعد حرمانه من الميراث

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15 المذاع على شاشة قناة دي إم سي في تمام التاسعة مساءً، عدة أحداث مثيرة منها حرمان طه القماش من الميراث ومواجهته لأعدائه.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15

وواجه أمير كرارة الذي يقوم بدور طه القماش في مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15 وهو أحد كبار تجار سوق الكانتو، عددا من الصعوبات والتحديات مع عمه محمود البزاوي ويقوم بدور «المعلم شحاتة».

وانتهت الحلقة السابقة عند قيام «شحاتة» بحرمان طه القماش من ميراث جده حسنين، بعدما قام بسرقة الختم وتزوير جميع الممتلكات لصالحه.

الحلقة 15 من سوق الكانتو

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو، تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.