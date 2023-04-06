مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. الدكان الأحمر يشعل الخلاف بين محمود البزاوي وضياء عبدالخالق

تصاعدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15، والتي تعرض على شاشة dmc، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15

وقرر «شحاتة»، محمود البزاوي، النزول إلى سوق الكانتو وفتح دكان والده، في صباح اليوم التالي لوفاته، مما أثار تعجب تجار السوق، وسخر منه «المعلم عوض» ضياء عبد الخالق، موجهًا اللوم له على فتح الدكان بعد وفاة والده، ليجيبه «شحاتة» أن والده فعل الأمر نفسه بعد وفاة والدته، حينها قرر أن يفعل مثله.

وطلب «شحاتة» فض الشراكة في الدكان الأحمر، إلا أن المعلم عوض رفض، وبدأ يساومه على استمرار الشراكة مقابل الزواج من ابنته «عزيزة».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

يأتي موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.