آخر صورة نشرتها الفنانة شيرين الطحان قبل وفاتها.. «بدون تعليق»

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد قليل.

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

شيرين الطحان كانت بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن متفاعلة بشكل كبير، لكنها نشرت صورة عبر حسابها على «إنستجرام» قبل وفاتها، دون أي تعليق، وكانت في شهر فبراير الماضي، قبل دخولها المستشفى.

مرض شيرين الطحان

كانت الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، نقلت لأحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، وقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتكفل بمصاريف علاجها قبل أيام.

شيرين الطحان إعلامية لامعة في التلفزيون المصري، ودخلت عالم الدراما بتقديم أكثر من عمل فني أبرزها مسلسلان مع يوسف الشريف، وهما اسم مؤقت ورقم مجهول.