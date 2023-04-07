«تعليم القاهرة» تحتفل بيوم اليتيم بهدايا وتنظيم رحلات للطلاب

تنظم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، احتفالًا بمناسبة يوم اليتيم، برعاية أيمن موسى مدير المديرية، بالخروج في رحلات وزيارات، وتقديم الهدايا والألعاب للطلاب ممن فقدوا ذويهم، وكذلك أبناء الشهداء؛ لتأكيد أنّ رعاية الإيتام من وصايا رب العباد، جاء ذلك فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام.

الاحتفال بأبناء الشهداء

ونوّه أيمن موسى مدير المديرية، بضرورة مشاركة جميع القيادات لرعاية أبنائنا وبناتنا طلبة تعليم القاهرة الذين فقدوا ذويهم وسندهم في الحياة، كذلك أبناء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل رفعة وطنهم.

ودعا إلى مشاركة الطلاب فى الأنشطة لما لها من بالغ الأثر في تنمية المسؤولية الاجتماعية لديهم.

مناقشة خطط عمل تعليم القاهرة

من ناحية أخرى، اجتمع أيمن موسى، مديرمديرية التعليم بالقاهرة، بوكلاء الإدارات التعليمية الجدد بحضورياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، مقدمًا التهنئة لهم بالمنصب الجديد، مؤكدا الدور الكبير الذي يقع على عاتقهم.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط العمل وتطويرها وعرض الإيجابيات والسلبيات، والوقوف علي أي معوقات لوضع الحلول المناسبة لها، وتوفير أي احتياجات من شأنها انتظام سير العملية التعليمية والارتقاء بها.

كما شدد مدير المديرية علي تعاون وكيل الإدارة مع مدير الإدارة، حيث إن أولى مهام الوكيل هي معاونة مدير الإدارة في أداء مهامه؛ لضمان جودة وسير العملية التعليمية، وعلى مدير الإدارة مساندة الوكيل وتعريفه بمهامه والتعاون البناء، والعمل في فريق والتحلي بالمهنية والصبر واحتواء المواقف وإعداد خطة عمل، ومقترحات للتطوير وحلول مختلفة للمشكلات والمعوقات.