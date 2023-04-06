رئيس جامعة بني سويف: الأنشطة الطلابية تسهم في بناء شخصية الطلاب

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة بني سويف، احتفالية كبيرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، المنسق العام لطلاب «من أجل مصر» في جامعة بني سويف، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب وأولياء الأمور.

رئيس جامعة بني سويف يُشيد بدور «أسرة طلاب من أجل مصر»

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالدور الذي يقوم به طلاب من أجل مصر، في الأنشطة الطلابية في الجامعة، وفي مجال خدمة المجتمع، والبيئة المحلية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

فقرات فنية دينية

وعلى هامش الإحتفالية قدم كورال الجامعة العديد من الفقرات الغنائية لشهر رمضان من التراث القديم، والفنون الشعبية، وفقرة الإشارة وفقرة كوميدية، كنا تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي، عن الإنجازات التي حققتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء الدكتور منصور درع تكريما لجهوده المبذولة في دعم الطلاب والأنشطة الطلابية والارتقاء بشأن الجامعة، كما تكريم كلاُ من الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعاملين، والطلاب المتميزين من مختلف الأنشطة.