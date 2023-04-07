وزير الأوقاف يفتتح مسجد «الله نور السماوات والأرض» في الجيزة

يفتتح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسجدا جديدا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة الذي يوافق 7 أبريل.

افتتاح مسجد «الله نور السماوات والأرض»

وأعلن وزير الاوقاف في بيان، افتتاح مسجد «الله نور السماوات والأرض» بقرية النخيل بمحافظة الجيزة، برفقة المحافظ.

ويأتي افتتاح مسجد «الله نور السماوات والأرض»، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، وضمن احتفالات الجيزة بالعيد القومي للمحافظة.