وزير الأوقاف: قناة الناس أضفت جوا روحيا على رمضان بـ«سفراء دولة التلاوة»

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تقوم به قناة الحياة من نقل يومي لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) قد أضفى جوًّا روحيًّا خاصًّا على أجواء الشهر الفضيل.

ترسيخ لريادة مدرسة التلاوة

وأكد الوزير، في بيان، مند قليل، أن ما تقوم به قناة الناس في برنامج سفراء التلاوة، ترسيخ لريادة مدرسة التلاوة المصرية والقراء المصريين العظماء في ضوء دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم.

وأشار «جمعة»، إلى أن التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لهما دور عظيم وجهد مشكور في نقل شعائر صلاة الفجر عبر قنوات التليفزيون المصري وصلاة القيام عبر الإذاعة المصرية، ونقل ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف على قناة النيل الثقافية، فضلًا عن البرامج الدينية الأخرى المرتبطة بالشهر الكريم، ومنها برنامج أسماء الله الحسنى الذي تبثه كل من الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم يوميًّا طوال الشهر الفضيل، وذلك كله إضافة إلى صفحات ومقالات الفكر الديني بمختلف الصحف الوطنية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.