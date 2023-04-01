وزير الأوقاف: نقل قناة الحياة لصلاة التراويح من الحسين أضاف جوا روحيا خاصا

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن ما تقوم به قناة الحياة من نقل يومي لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أضفى جوًّا روحيًّا خاصًّا على أجواء الشهر الفضيل، وأن ما تقوم به قناة الناس في برنامج سفراء التلاوة ترسيخ لريادة مدرسة التلاوة المصرية والقراء المصريين العظماء في ضوء دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم.

التليفزيون المصري له دور عظيم في نقل شعائر الفجر

كما أن التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لهما دور عظيم وجهد مشكور في نقل شعائر صلاة الفجر عبر قنوات التليفزيون المصري وصلاة القيام عبر الإذاعة المصرية، ونقل ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف على قناة النيل الثقافية.

برامج دينية مرتبطة بالشهر الكريم

ويأتي ذلك بالإضافة إلى البرامج الدينية الأخرى المرتبطة بالشهر الكريم، ومنها برنامج أسماء الله الحسنى الذي تبثه كل من الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم يوميًّا طوال الشهر الفضيل، وذلك كله إضافة إلى صفحات ومقالات الفكر الديني بمختلف الصحف الوطنية.