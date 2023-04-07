الرعاية الصحية تدرس نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في هولندا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير مملكة هولندا لدى مصر، وكيم فان فيليت، مسئول الشئون السياسة بالسفارة، لبحث تعزيز التعاون، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، والتي من شأنها تبادل ونقل الخبرات لاستمرارية تطوير وتحسين الخدمات، وبخاصة في مجالات الرعاية الصحية الأولية المتقدمة، وبرنامج إدارة الأمراض المزمنة، والتقنيات الطبية الحديثة لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

تبادل الخبرات المتعلقة بالابتكار

وبحث الجانبان، فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من المملكة الهولندية للعلاج بمصر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات المتعلقة بالابتكار في الإدارة الصحية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتطبيقات الخدمة الذكية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز العلاقات والخبرات الصحية بين البلدين، لافتًا إلى استراتيجية الهيئة تماشيًا مع رؤية الدولة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وخاصة المزمنة منها، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة وتقديم الخدمة وضمان جودتها.

ولفت إلى أهمية دراسة نموذج الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في هولندا كأحد النماذج الأوروبية الناجحة، للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في الإدارة المُثلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في النجاح.

تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتمادات القومية والدولية

واستعرض السبكي، الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى مجهودات هيئة الرعاية الصحية في تطبيق نظام طب الأسرة، ومعايير الجودة والحوكمة الإكلينيكية في المستشفيات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتمادات القومية والدولية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والرعاية الطبية المنزلية، ورضاء المتعاملين، والخدمات الفندقية، وتحسين تجربة المرضى، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وتعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، ونجاح مجهوداتها في المشاركة بالتأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27.

ولفت السبكي، إلى جهود الدولة المصرية في إطلاق المشروعات الصحية، وأهمها مشروع التأمين الصحي الشامل، وسن التشريعات والقوانين التي تعزز حوكمة الأداء وتشجع الاستثمارات الصحية في مصر، مؤكدًا أن الوقت الحالي فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الهولندية الراغبة في الاستثمار، بما تتيحه منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بقطاع الرعاية الصحية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبه أشاد السفير الهولندي، بالمستوى اللافت لقطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية، وجهود هيئة الرعاية الصحية في المشاركة بعمليات التطور السريع للرعاية الصحية في مصر، والبيئة الاستثمارية التي أتاحتها منظومة التأمين الصحي الشامل الجاذبة لدخول الشركات الهولندية والعالمية سوق الخدمات والصناعات الطبية في مصر، وعبر عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين، في مجال الرعاية الصحية إلى أفضل المستويات، وتابع: مهتمون بالسوق المصري ونشجع على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وتجدر الإشارة، إلى أن نظام الرعاية الصحية الهولندي مُصنف ضمن أفضل (5) أنظمة صحية على مستوى العالم طبقًا لتصنيفات البنك الدولي.