تقديم الرعاية الصحية لـ525 حالة مجانا في قافلتين بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية، حيث تم الكشف على 525 حالة في قافلتين.

قافلة طبية في حي المنتزه ثان

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، قافلة شاملة بمقر جمعية السلام بالمندرة قبلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.

وخلال القافلة، تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 150 حالة أطفال، و100 حالة باطن، و 30 تنظيم الأسرة، وإجراء جلسات علاج طبيعي علي 15 حالة، و الكشف علي 55 أمراض نساء و40 حالة باطن، وإجراء رسم القلب بواقع 15 حالة.

وشملت القافلة تقديم فعاليات توعوية وثقافية وإلقاء الضوء على القضية السكانية، ومبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرية المصرية، كما تم إلقاء ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بالإضافة إلي الدعوة لفتح فصول في العزبة، وحصر قواعد بيانات القادرين علي القراءة والكتابة تمهيدا لإجراء اختبارات فورية لهم.

قافلة في حي الجمرك

وفي حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، تم تنفيذ قافلة طبية سكانية مجانية بوحدة طب أسرة الجمرك، حيث تم الكشف الطبي في مختلف التخصصات والذى انتهى إلى 50 حالة باطنة و15 حالة أطفال و50 حالات نساء، وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات. وكذلك حصر عدد 5 حالات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا و7 حالات محو الأمية.

وتضمنت القافلة عدد من الفعاليات حيث تم التوعية بـ«مشروعك»، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

ندوات توعوية

كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وأضرار الزواج المبكر من قبل مدير تنظيم الأسرة ومسؤول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية.