«المنشآت الفندقية»: توريد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية بالجنيه

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا للتكليف الصادر عن الاجتماع، الذى تم بين كل من أحمد عيسى وزير السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بخصوص ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية على الخدمات السياحية، وآلية تحويل العملة الأجنبية «دولار- يورو»، المحصلة إلى الجنيه المصري، فإن الفنادق ستقوم بحساب مبلغ الضريبة واجبة السداد على الخدمات المقدمة للعملاء، أو النزلاء سواء الأجانب أو المصريين، والواردة بإقرار القيمة المضافة، وتوريدها بالجنيه المصرى كما هو مطبق حاليا.

تقديم إشعار بنكى لمصلحة الضرائب المصرية

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم «21»، والذى تم تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية، أنّ الفنادق ستقوم بالتنازل للبنك من جانبها عن القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية سواء «دولار- يورو»، لقيمة الضريبة واجبة الأداء على قيمة الخدمات المقدمة إلى الأجانب المحصل قيمتها بالعملة الأجنبية، مع تقديم إشعار بنكي لمصلحة الضرائب المصرية، يفيد هذا التنازل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.

وأشار إلى أنّ الغرفة ستوافى كافة فنادق الجمهورية بكيفية إبلاغ مصلحة الضرائب بالإشعار البنكى حال ورود الآلية إلى الغرفة.

ترويج السياحة المصرية الصينية 2023

وفي سياق أخر، قالت غرفة المنشآت الفندقية، إنّ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع المكتب السياحي الثقافي بالسفارة الصينية بالقاهرة، نظما ندوة عبر الإنترنت (Webinar) يوم 16 مارس الجاري، تحت عنوان «ترويج السياحة المصرية الصينية 2023»، بحضور نخبة من ممثلي وقيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص من البلدين.