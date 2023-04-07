أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في بورسعيد 2023 خلال العشر الأواخر من رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في بورسعيد 2023 في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وعددها 18 مسجدا في مختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد طبقا للضوابط والإرشادات الخاصة بالإعتكاف داخل المساجد خلال العام الجاري

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في بورسعيد 2023

وكشف الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد عن أن الوزارة حددت أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في بورسعيد 2023 هذا العام للاعتكاف طبقا لضوابط وإرشادات خاصة بالاعتكاف وهي:

حي الزهور

مسجد الكريم أمام الجبانة القديمة والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ عبد الصمد فهمي أبو العينين

المجمع الإسلامي بتعاونيات الجيزة، والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ إسلام عبد الرازق علي صالح.

مسجد الرحمن الرحيم بتعاونيات الجيزة والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ أحمد عبد الهادي مصباح المصري

حي المناخ

مسجد النشار بمساكن النشار والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ أحمد حسن مصطفى شاهين

مسجد مريم بشارع الثلاثيني والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمد شلبي محمد شلبي شتيوي

مسجد الإحسان بشارع الثلاثيني والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمد مسعد حامد مصطفى المليجي

مسجد حمزة خلف نقابة المعلمين والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان

حي الضواحي

مسجد سرحان بمنطقة الاستثمار ومبارك والمشرف عليه

خطيب المسجد الشيخ أحمد انيس عبد العزيز محمد

مسجد العظيم بمنطقة فاطمة الزهراء والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ أحمد محمد محمود أبو العلا

مسجد النصر بمنطقة أبراج الشرطة والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ عبده محمد عبده جزر

مدينة بورفؤاد

المسجد الكبير بمیدان البوسطة والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ أشرف عبد المنعم أحمد إبراهيم

مسجد المجمع الإسلامي أمام المعدية والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمد مصطفی محمد درویش بلبوله

حي الشرق

مسجد عبد الرحمن لطفي بشارع 23 يوليو والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ أحمد حسين محمد عبد الرحيم النادي

مسجد التوكيلات والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ خالد عبده محمد علي سباع

مسجد السلام الكبير والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمود محمد أحمد القط

حي العرب

مسجد الشاطئ بشارع طرح البحر والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمد أحمد أحمد أحمد صبح.

مسجد التوفيقي بشارع الثلاثيني والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام.

مسجد العباسي شارع محمد علي بحي العرب والمشرف عليه خطيب المسجد الشيخ محمد أحمد علي حامد.

متابعة شؤون الاعتكاف

ووجه وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شؤون الاعتكاف طبقا للأسماء المساجد المخصصة للاعتكاف في بورسعيد 2023، بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.