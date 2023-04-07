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أسماء مساجد الاعتكاف في شهر رمضان 2023 بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:52 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
الاعتكاف أرشيفية

الاعتكاف أرشيفية

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، أسماء المساجد التي سيتم الاعتكاف فيها في شهر رمضان، وذلك بعدما أنهت استعداداتها لإحياء سنة الاعتكاف، عبر تعقيم وتطهير المساجد، وتقسيم أماكن المصلين، فضلا عن تطوير بنيتها الإنشائية.

تخصيص 101 مسجد للاعتكاف 

أوضحت المديرية، أن عدد المساجد التي اختصتها لإحياء سنة الاعتكاف بلغ 101 مسجد، موزعة على 7 مراكز على مستوى المحافظة، وتم إعداد خطة بأسماء الأئمة الذين سيتولون أعمال إحياء السنة في كل مسجد، وتم اعتماد ذلك تحت إشراف من قيادات المديرية.

ضوابط الاعتكاف في المساجد 

 وقالت المديرية، إن وزارة الأوقاف وضعت ضوابط الاعتكاف في المساجد، بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، مثل ضرورة وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

 

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بقلم أبو الحسن عبد الستار