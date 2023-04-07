أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة قنا 2023 وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ويأتي ذلك تأكيدًا على أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة في رمضان عن سيدنا محمد، وأن وزارة الأوقاف المصرية حريصة أشد الحرص على إحياء سنته، حبث تم تخصيص 9 مساجد على مستوى المحافظة للاعتكاف هذا العام.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة قنا 2023

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، لـ«الوطن»، إن المساجد المسموح بها الاعتكاف في قنا 2023 هي

- مسجد العتيق في منطقة الساحل بالشرقي بهجورة في نجع حمادي، إمام وخطيب الشيخ أحمد عبدالرشيد.

- مسجد الهداورة في مدينة الوقف إمام وخطيب الشيخ حسن محمد حسن .

- مسجد أبو بكر الصديق بمدينة قفط، إمام وخطيب الشيخ، محمود محمد يوسف .

- مسجد المغربي في مدينة قنا إمام وخطيب الشيخ محمد أبو بكر.

- المسجد العمري بمدينة قوص، إمام وخطيب الشيخ، عبدالحميد أحمد نور .

- مسجد السلام بمدينة فرشوط، إمام وخطيب، الشيخ، عثمان عبدالعظيم عبده .

- مسجد عمر بن الخطاب في مدينة نقادة، إمام وخطيب، الشيخ، كمال السيد محمود .

- مسجد المحولات في قرية بركة بمدينة نجع حمادي، إمام وخطيب الشيخ،عبدالله محمد محمد.

- مسجد الفتح بمدينة نجع حمادي، إمام وخطيب، الشيخ محمد مغربي إبراهيم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، أننا سوف ننبه على جميع المعتكفين أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة قنا 2023 مراعاة حرمات المساجد وقدسيتها ونظافتها، وأن المعتكفين يركزون في الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

شروط وزارة الأوقاف خلال صلاة التهجد في مساجد قنا

- عدم توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات على المعتكفين .

- حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم في أي وسيلة.

- اقتصار استخدام التليفون في الضرورة القصوى للتفرغ للطاعة والعبادة بالصلاة والدعاء في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم 2023.

- تسجيل من يريد الاعتكاف اسمه لدى إمام المسجد المراد الاعتكاف فيه من المساجد المسموح بها.

- الأولوية في التسجيل رواد المسجد وأبناء المنطقة أو المدينة المحيط بالمسجد.

- يراعى إمام المسجد المنوط بذلك توفي لهم الجو المناسب للاعتكاف.

- جميع الائمة المكلفين التنسيق مع الإدارات والمديرية التابع لها في هذا في حالة وجود عوائق.