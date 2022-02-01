وظائف وزارة الأوقاف المصرية: 2000 فرصة لـ4 تخصصات و9 شروط «رابط وصور»

شهدت وظائف وزارة الأوقاف المصرية التي أعلنت أمس اهتماما كبيرا من المختصين والمعنيين بهذه الوظائف التي أعلنتها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ضمت 2000 فرصة عمل في 4 تخصصات، كما تضمنت 9 شروط لشغلها، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل هذه الفرص ورابط التسجيل.

وظائف وزارة الأوقاف المصرية

وبخصوص وظائف وزارة الأوقاف المصرية فقد نشرت الوزارة صورا توضيحية لكيفية التقدم لها، كما أوضحت أنه جرى توفير 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية، فضلا عن 1000 وظيفة أخرى لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد.

وفيما يلي الصور التوضيحية للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية:

رابط التسجيل

وأكدت الوزارة أنه يجرى التقدم إلكترونيًّا في وظائف وزارة الأوقاف المصرية على الرابط التالي من هنــــا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يجرى تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية للتقدم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية اعتبارًا من 15 فبراير 2022 الجاري حتى 2 مارس المقبل، مع احتفاظ المتقدم برقم التسجيل الخاص.

شروط وظائف إمام وخطيب ومدرس

وتضمنت شروط الوظائف لدرجة إمام وخطيب ومدرس في وظائف وزارة الأوقاف المصرية 9 بنود هي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

2- مؤهل عال أزهري مناسب.

3- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

7- صورة المؤهل.

8- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

9- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط وظيفة عامل مسجد

أما بخصوص شروط التقدم في وظيفة عامل مسجد والتي تشمل 1000 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة الأوقاف المصرية فشملت 7 بنود هي:

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

2- مؤهل أقل من المتوسط «إعدادية عامة - إعدادية أزهرية».

3- صورة من بطاقة الرقم القومي.

4- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

6- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

7- صورة المؤهل.