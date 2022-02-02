وظائف وزارة الأوقاف المصرية.. 2000 فرصة عمل للمؤهلات العليا والإعدادية

اهتمام كبير من قِبل الباحثين عن فرص عمل، وعمليات بحث عِدة عبر محركات البحث الشهيرة، استهدفت وظائف وزارة الأوقاف المصرية، والتي جرى الإعلان عنها قبل أيام قليلة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتمثلت في نحو 1000 عامل و1000 إمام وخطيب ومدرس وذلك بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، إذ يتم التقديم على الوظائف اعتبارًا من يوم 15 الشهر الحالي وحتى يوم 2 مارس المقبل.

وظائف وزارة الأوقاف المصرية

وتمثلت شروط وظائف وزارة الأوقاف المصرية كما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

2. ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

3. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل.

4. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان بالنسبة لوظيفة عامل مسجد، وألا يزيد عن 33 عامًا بالنسبة لوظيفة الإمام والخطيب والمدرس.

6. أن يجتاز الامتحان المقررة لشغل الوظيفة.

7. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

8. أن يقر المتقدم بقبوله العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

9. بالنسبة لوظيفة عامل مسجد، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، أما وظيفة الإمام والخطيب والمدرس يشترط ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد وأن يكون خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين التالية:

- كلية الدعوة الإسلامية.

- كلية أصول الدين.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

- كلية الشريعة.

- كلية اللغة العربية.

- كلية القرآن الكريم.

- كلية اللغات والترجمة - قسم الدراسات الإسلامية «جميع اللغات».

- كلية الإعلام جامعة الأزهر.

- كلية التربية جامعة الأزهر: «شعبة الدراسات الإسلامية - شعبة اللغة العربية - شعبة اللغة الإنجليزية - شعبة اللغة الفرنسية».

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف المصرية

- صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهين بحسب الأحوال».

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الأوقاف

وعلى من يتوافر فيهم الشروط السابقة ويرغب في الالتحاق بـ وظائف وزارة الأوقاف، الدخول أولًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتسجيل البيانات للالتحاق بإحدى الوظائف وذلك خلال الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى يوم 2 مارس المقبل.

وعند عملية التسجيل على الوظائف يراعى اتباع الإرشادات الآتية:

- رفع أصول المستندات المذكورة عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا.

- على المتقدم أن يتأكد جيدًا من المرفقات قبل تحميلها، وحال ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- على المتقدمين عدم البدء في إدخال البيانات قبل استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.