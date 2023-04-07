وصول جثمان الفنانة شيرين الطحان إلى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس

وصل جثمان الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، مسجد فاطمة الشربتلي، في منطقة التجمع الخامس، رفقة والدتها وعدد كبير من أفراد أسرتها.

وظهرت ملامح الحزن على وجه والدة شيرين الطحان، وحاول مرافقوها مواساتها، والتخفيف عنها.

صلاة الجنازة على شيرين الطحان

وكان أول الحاضرين لصلاة الجنازة على شيرين الطحان، الفنان محمد محمود.

وغيب الموت شيرين الطحان، عن عمر ناهز 47 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.