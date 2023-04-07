الفنان محمد محمود يصل مسجد فاطمة الشربتلي لحضور صلاة الجنازة على شيرين الطحان

حرص الفنان محمد محمود، على حضور صلاة الجنازة على الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، في مسجد فاطمة الشربتلي، في منطقة التجمع الخامس.

ولم يصل حتى الآن، جثمان الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان، مسجد فاطمة الشربتلي.

جنازة الفنانة شيرين الطحان

وغيب الموت، شيرين الطحان، عن عمر ناهز 47 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي شيرين الطحان، منهم الفنان شريف حلمي، الذي كتب عبر «فيس بوك»: «شيرين الطحان في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويغفر لها، ذهبت إلى بارئها في أيام المغفرة.. اللهم تقبلها قبولا حسنا».