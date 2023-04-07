انهيار والدة شيرين الطحان بعد وصول الجثمان مسجد الشربتلي.. «هتسيبني لمين؟»

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، مسجد فاطمة الشربتلي، في منطقة التجمع الخامس، رفقة والدتها وعدد كبير من أفراد أسرتها.

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

وأصيبت والدة الراحلة شيرين الطحان، بانهيار تام، وظلت تردد: «يا وجع قلبي عليكي.. هتسيبني لوحدي لمين يا شيرين؟ .. كده تمشي؟».

محمد محمود أول الحاضرين لصلاة الجنازة على شيرين الطحان

وكان أول الحاضرين لصلاة الجنازة على شيرين الطحان، الفنان محمد محمود.

وغيب الموت شيرين الطحان، عن عمر ناهز 47 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.