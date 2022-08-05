«العربية»: إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على قطاع غزة، اليوم الجمعة.

الاحتلال هاجم مواقع لحركة «الجهاد» في غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة ومدفعية تابعة له هاجمت مواقع لحركة «الجهاد» في غزة اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الانتقال إلى حالة الطوارئ، وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان، بسبب التصعيد في غزة.