غزة تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل.. وسماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، بأنّه تم سماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، وذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وفق نبأ عاجل ورد قبل قليل.

استمرار الغارات على قطاع غزة

واستهدفت مروحيات إسرائيلية مبنى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما يشير إلى أنّ هناك غارات الاحتلال وعدوانه لا يزال مستمرا منذ مساء أمس الجمعة.

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني، واستهدفت إسرائيل من خلال سلسلة الغارات الجوية التي شنتها على غزة الجمعة الماضية، مصانع صواريخ ومستودعات تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على حد قولها اليوم.

وأطلق النشطاء الفلسطينيون، صواريخ على البلدات الإسرائيلية الأقرب إلى غزة.

وأظهرت تقارير إخبارية محلية صورا لمبنيين سكنيين تم تسويتهما بالأرض جراء ضربات صاروخية إسرائيلية اليوم.

استهداف مخزنين للأسلحة

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته المروحية وسفنه استهدفت مخزنين للأسلحة: «فيه مساكن لنشطاء إرهابيين في تنظيم الجهاد الإسلامي بقطاع غزة»، ولم يتضح بعد إذا كانوا يشيرون إلى نفس المباني السكنية أم لا.